شرطة أبوظبي تخرّج 20 منتسباً بدورة حماية المنشآت الدبلوماسية

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفل قطاع المهام الخاصة، بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، بتخريج 20 منتسبا، في دورة حماية المنشآت الدبلوماسية المتقدمة ضمن الخطة الاستراتيجية التي تنتهجها شرطة أبوظبي، في رفع مستوى الجاهزية والكفاءة لمنتسبيها، بما يحقق تطلعات مسيرتها للتحسين والتطوير.

وشهد الحفل اللواء مبارك عبدالله المهيري مدير قطاع المهام الخاصة مشيداً بجهود الخريجين ومؤكداً على أهمية تدريب الكادر الشرطي وفق أفضل الممارسات المتقدمة.

وحثّ المهيري الخريجين على متابعة المستجدات العلمية والعملية في مجالات عملهم والالتحاق بالتدريبات الميدانية، التي تسهم بشكل فعال في رفع مستوى اللياقة البدنية، واكتساب المزيد من المهارات التطبيقية.

كفاءة

وركزت الدورة على رفع الكفاءة الميدانية ومهارات التجاوب مع الأحداث ضمن مراحل تطوير المنظومة الأمنية الشاملة، التي تسعى إلى استشراف المستقبل في تأمين المنشآت الدبلوماسية،وتضمنت محاضرات عملية حول الرمايات التكتيكية المختلفة، والتعامل مع الأسلحة، وقيادة السيارات، والدفاع عن النفس وغيرها.

وحضر الحفل،العميد راشد سهيل آل علي نائب مدير القطاع،والعميد راشد سعيد الشامسي، مدير مديرية ق٧، والعميد مطر الظاهري مدير إدارة المنشآت الحكومية، والعميد سعيد عتيق الكويتي مدير إدارة المنشآت الدبلوماسية، وعدد من الضباط.