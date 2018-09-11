انخفاض في درجات الحرارة اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم مغبرا وغائما جزئيا أحيانا نهاراً، ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، وقد تكون مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

وحركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية تصل سرعتها إلى 40 كم/س أحياناً، أما الموج في الخليج العربي فيكون خفيفا إلى متوسط، وسيحدث المد الأول عند الساعة 14:39 والمد الثاني عند الساعة 02:17 والجزر الأول عند الساعة 08:06 والجزر الثاني عند الساعة 20:06.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:44 والمد الثاني عند الساعة 22:19، والجزر الأول عند الساعة 16:15 والجزر الثاني عند الساعة 04:28. أبوظبي - وام

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