«طرق دبي» تعلن مواعيد تقديم خدماتها في عطلة رأس السنة الهجرية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن مواعيد العمل في كافة خدماتها خلال عطلة رأس السنة الهجرية 1440هـ، التي تشمل مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومراكز مزوّدي الخدمة، أما مركز خدمة المتعاملين الذكي في أم الرمول، فسيعمل كالمعتاد على مدار الساعة.

وسيتم تعطيل جميع مراكز إسعاد المتعاملين خلال عطلة رأس السنة الهجرية، التي تصادف يوم الخميس الموافق 13 سبتمبر الجاري، أما فيما يتعلق بمواقف المركبات الخاضعة للتعرفة فستكون جميعها مجانية يوم الخميس، باستثناء المواقف متعددة الطوابق، وسيستأنف تطبيق التعرفة يوم السبت 15 سبتمبر.

وسيعمل الخط الأحمر للمترو يوم الخميس من الساعة 5:00 صباحاً وحتى الساعة 1:00 من صباح اليوم التالي، بينما تعمل محطات الخط الأخضر من الساعة 5:30 صباحاً وحتى 1:00 صباح اليوم التالي، فيما سيعمل ترام دبي خلال العطلة من الساعة 6:00 صباحاً وحتى 1:00 من صباح اليوم التالي.

أما مواعيد عمل حافلات المواصلات العامة (باص دبي) ستكون يوم الخميس، كما يلي: المحطات الرئيسة كسوق الذهب، سيبدأ العمل فيها من الساعة 4:25 صباحا وحتى الساعة 12:29 من صباح اليوم التالي.

ومحطة الغبيبة ستعمل من الساعة 4:14 صباحاً وحتى 12:33 صباح اليوم التالي، أما المحطات الفرعية كالسطوة فيبدأ العمل فيها من الساعة 5:00 صباحا وحتى 11:00 مساءً، باستثناء خط C01 .

حيث سيعمل على مدار الساعة، وأما محطة القصيص ستعمل الحافلات فيها من الساعة 5:00 صباحاً وحتى 11:45 مساء، ومحطة القوز الصناعية ستعمل من الساعة 5:00 صباحاً وحتى 11:35 مساءً، فيما ستعمل محطة جبل علي من الساعة 5:00 صباحا وحتى 11:30 مساء.

العبرة التراثية

ستعمل العبرة التراثية في محطات خور دبي (الغبيبة، السبخة، بني ياس، سوق دبي القديم)، من الساعة 10:00 صباحا وحتى 12:00 منتصف الليل، وخدمة العبرة بشارع الشيخ زايد من الساعة 4:00 عصراً وحتى الساعة 11:30 مساءً، أما العبرة الكهربائية في محطة السيف، فستعمل من 4:00 عصراً وحتى 12:00 منتصف الليل، ومحطة الممزر من 2:00 ظهراً وحتى 12:00 منتصف الليل.