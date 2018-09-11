استعراض نماذج الزي الرسمي لطلبة مدارس «حماية» بشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

ترأس اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، اجتماعاً لمناقشة استعدادات شرطة دبي لافتتاح مدارس حماية، بحضور رؤساء مجالس الشرطة.

واستعرض اللواء ابن فهد نماذج من الزي المدرسي، بحضور المقدم الدكتور عبدالرحمن الأنصاري، نائب مدير مركز حماية الدولي، والمقدم وداد سيف مويزة، رئيس قسم رياض الأطفال بشرطة دبي، والنقيب عنود السعدي، رئيس مجلس الشرطة النسائي لإسعاد المجتمع، وعواطف السويدي، الرئيس التنفيذي لمجلس السعادة والإيجابية.

وحمدة بن تميم، مدير روضة شرطة دبي بالوكالة، وراشد حمد المهيري، من مركز البحوث والدراسات بالأكاديمية، حيث تم اختيار بعض النماذج من الزي المدرسي والرياضي لمرحلتي الابتدائية والإعدادية، إضافة إلى روضة الأطفال، للذكور والإناث.