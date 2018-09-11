تسجيل عقود الإيجار إلكترونياً في العين نهاية العام

المصدر: العين - داوود محمد

أعلنت إدارة بلدية العين إيقاف عمليات تسجيل عقود الإيجار يدويا، وتحويلها إلى إلكترونية بالكامل مع نهاية العام 2018، حيث بلغت نسبة التعاملات الرقمية 54 بالمئة،.

وذلك دعماً للتوجه الذكي والسعي نحو تسهيل الوصول المباشر للمعلومات والتقديم على الخدمات الإلكترونية، حيث تسعى البلدية إلى رفع هذه النسبة قبل نهاية العام لدعم جهود تطبيق المؤشرات المتعلقة بالتحول الرقمي ورفع مستوى الرضا لدى المتعاملين، وتحسين أداء تقديم الخدمات وسرعة إتمام الطلبات المقدمة.

وأطلقت البلدية خدمات رحلة المؤجر الرقمية الشهر الماضي، واختصرت من خلالها رحلة المؤجر في 4 خدمات رئيسية تمكنه من المباشرة بتأجير عقاره إلكترونياً دون الحاجة لزيارة المراكز البلدية، وأتاحت هذه الخدمات سهولة الاستخدام على المستأجرين وتوفير جهد وعناء زياراتهم المتكررة لمراكز خدمة المتعاملين لتوثيق عقودهم الإيجارية.

وأوضحت البلدية أن رحلة المؤجر الرقمية، تبدأ من خلال تفعيل خدمات توثيق الإلكترونية، بعد الدخول على الموقع الإلكتروني، حيث يقوم المؤجر باختيار خدمة تفعيل الخدمات ودفع الرسوم 600 درهم فقط ، وستصله رسالة التفعيل فورية ليتم التواصل معه لاختيار موعد التدريب.