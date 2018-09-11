وزارة الصحة: تراجع الإصابة بالسكري في الدولة إلى 11.8 %

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن تراجع معدلات الإصابة بمرض السكري بالدولة إلى 11.8 %، بعد أن كان 18.9 %، وذلك وفق نتائج المسح الصحي الشامل الذي انتهت منه الوزارة أخيراً، وهو ما يعني نجاح الخطة الوطنية للحد من انتشار المرض.

وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع العيادات والمراكز الصحية، خلال ندوة إعلامية حول نتائج التقرير العالمي للمفوضية العليا المختصة بالأمراض غير السارية، والتابعة لمنظمة الصحة العالمية، نظمت أمس، التزام الوزارة بأهداف منظمة الصحة العالمية بالوصول إلى نسبة الوفيات الناتجة عن الأمراض غير السارية إلى 25 % بحلول عام 2025.

مشاركة

وأوضح الرند أن المسح الصحي الشامل الذي أجرته الوزارة، وانتهت منه مؤخراً، شاركت في إعداده وتحليل بياناته منظمة الصحة العالمية، الأمر الذي يعزز دقة النتائج التي توصل إليها المسح، لافتاً إلى أن الوزارة شكلت لجنة وطنية عليا تضم 39 عضواً من مختلف الجهات الصحية في الدولة، للمساهمة في إعداد الخطة الوطنية للأمراض غير السارية.

وأكد أن تراجع معدلات الإصابة بالسكري في الدولة، جاء نتاجاً للبرامج والمبادرات التي نفذتها الوزارة، من خلال الخطة الوطنية لمكافحة الأمراض غير السارية.

ولفت الرند إلى أن نتائج المسح الصحي الشامل 2018، يتضمن كثيراً من الأرقام والإحصاءات التي تبرز نتائج الجهود الصحية للوزارة في مكافحة الأمراض السارية وغير السارية، وستعلنها الوزارة بالتفصيل قريباً.

وتُعد الإمارات من الدول الرائدة إقليمياً وعالمياً في مجال المكافحة والسيطرة على الأمراض غير السارية، استجابة لهدف منظمة الصحة العالمية في الوصول بنسبة الوفيات الناتجة عن الأمراض غير السارية إلى 25 % بحلول عام 2025.

اختيار

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن اختيار المفوضية العليا المختصة بالأمراض غير السارية، والتابعة لمنظمة الصحة العالمية، معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، كمفوض لتمثيل إقليم شرق المتوسط. وذلك نظراً لريادة الدولة في هذا المجال، ولكونها مثالاً عالمياً متميزاً للالتزام بالتصدي للأمراض غير السارية، وفق مستهدفات الأجندة الوطنية 2021.