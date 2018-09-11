«قضاء أبوظبي» تعزز الوعي بخسائر الحوادث المرورية

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، محاضرة توعوية بعنوان «الحفاظ على حياة الإنسان وحماية المجتمع من الخسائر الناجمة عن حوادث السير».

ضمن مبادرة «مجالسنا» الهادفة إلى نشر الثقافة القانونية وبث الرسائل التوعوية بين أفراد المجتمع، بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، وذلك انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، لتحقيق الأولوية الاستراتيجية المتمثلة للحفاظ على الأمن عبر المشاركة المستدامة مع مكونات المجتمع المحلي والدولي.

وتناولت المحاضرة التوعوية التي استضافها مجلس المتعرض بن سيف العفاري، بمنطقة اليحر في مدينة العين، الآثار السلبية الناجمة عن حوادث السير جراء عدم الالتزام بالأنظمة واللوائح المرورية، وما تشكله القيادة بطيش وتهور من خطورة على حياة مستخدمي الطريق والتسبب في إتلاف الممتلكات.

جهود

واستعرض عبدالله المنصوري، مدير نيابة مرور أبوظبي، الجهود الحثيثة التي اتخذتها الحكومة الرشيدة للحد من الحوادث المرورية، عبر إجراء التعديلات الأخيرة على التشريعات والقوانين المنظمة للسير والمرور في الدولة، بما يصب في مصلحة أفراد المجتمع ويضمن حمايتهم من مخاطر الحوادث وما تخلفه من آثار سلبية على المتسببين فيها والآخرين من مستخدمي الطريق. وأشار إلى أن تلك التعديلات أسهمت في زيادة نسبة الالتزام بقوانين المرور وخفض أعداد الحوادث.