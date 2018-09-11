مركز الإمارات للدراسات يحتفل بيوبيله الفضي مارس المقبل

المصدر: ■ أبوظبي - ماجدة ملاوي

يحتفل مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية يوم 12 مارس 2019 بيوبيله الفضي ومرور 25 عاماً على تأسيسه.

وأعلن المركز - خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس - تنظيم العديد من الفعاليات التي تستعرض تاريخ تأسيس المركز وتطوره ودوره في المجالات المختلفة التي يعمل فيها والمكانة المتميزة التي استطاع أن يحتلها ليس على المستويين المحلي والإقليمي وحسب وإنما على المستوى الدولي.

وأكد المركز أن عدد إصداراته بلغ منذ التأسيس نحو 1160 إصداراً ترجم العديد منها إلى اللغات الأجنبية إضافة إلى إجراء 380 استطلاع رأي ومئات المحاضرات والندوات وورش العمل.

وقال جاسم الحوسني نائب مدير المركز لشؤون البحث العلمي إن المركز حظي منذ تأسيسه بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة للدولة، متوجهاً بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على دعمه المستمر للمركز.

كما توجه الحوسني بالشكر إلى الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية الذي لم يأل جهداً في سبيل تطوير المركز وتعزيز ما يقدمه من خدمات استشرافية حتى بات واحداً من أبرز المراكز البحثية المرموقة على المستوى العالمي والذي أخذ على عاتقه مهمة تأسيس المركز وإدارته بتفان وإخلاص.

عرض

وأوضح الحوسني أن حفل اليوبيل الفضي للمركز سيتضمن عرضاً لآراء نخبة من المسؤولين والمتخصصين والباحثين والإعلاميين حول المركز وما يقوم به كمؤسسة بحثية رائدة في منطقة الخليج العربي، كما يتضمن الحفل تكريم مجموعة من موظفي المركز السابقين والحاليين اعترافاً وتقديراً للدور الكبير الذي قاموا به خلال مسيرة المركز إضافة إلى تكريم الشخصيات الاتحادية.

وأكد أن المركز سيستمر خلال الفترة المقبلة في تألقه لتغطية مختلف الأحداث العالمية والإقليمية وتثقيف العامة بحيث يلتزم التطوير المستمر للأداء والعطاء لمواكبة التطورات في العالم.