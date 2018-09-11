وزير الإعلام الباكستاني: علاقاتنا مع الإمارات سريعة الخطى

المصدر: إسلام أباد ـ مصطفى خليفة

أشاد فؤاد شودري وزير الإعلام الباكستاني بالعلاقات الثنائية بين بلاده ودولة الإمارات العربية المتحدة، وقال إن العلاقات الثنائية بين باكستان والإمارات علاقات تاريخية ترتكز على التعاون البناء والاحترام المتبادل، وتسير بخطى سريعة وتشهد المزيد من التطور والنمو في كافة المجالات.

وأكد الوزير الباكستاني خلال لقاء مع عدد من وسائل الإعلام الإماراتية في مقر الوزارة في العاصمة إسلام آباد أن جمهورية باكستان الإسلامية ودولة الإمارات العربية المتحدة ترتبطان بروابط قديمة ناتجة عن إرث ثقافي وتراث غني مشترك.

فمنذ تأسيس الإمارات في عام 1971، استفادت باكستان من المعونات والاستثمارات الإماراتية، فضلاً عن التحويلات المالية من 1.5 مليون من الجالية الباكستانية، الذين يشكلون أحد أكبر تجمعات الباكستانيين في أي مكان في العالم ويساهمون بشكل إيجابي في منظومة التطوير والتحديث التي تشهدها الإمارات في مختلف المجالات.

بالإضافة إلى ذلك، تعد دبي وجهة مهمة لاستثمارات القطاع الخاص من باكستان، لافتاً إلى أن باكستان تعتز وتقدر عالياً روابطها الأخوية مع الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وتحرص على توسيع التعاون معها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

تقدير

وأوضح الوزير أن الشعب الباكستاني بأكمله والقيادة الباكستانية تكن تقديراً كبيراً لدولة الإمارات حكومة وشعباً، ويتذكرون بفخر واعتزاز مآثر وأعمال القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ودعمه المتواصل على مدار سنوات عديدة للباكستانيين في مختلف الظروف.

لافتاً إلى أنه على مستوى وزارة الإعلام على سبيل المثال لا تخلو أي إدارة أو مكتب من صور الشيخ زايد رحمه الله.

جهود

وثمن شودري جهود دولة الإمارات الخاصة بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال في الأراضي الباكستانية، مؤكداً أن الحملة حققت نجاحاً كبيراً بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية حيث لم يسجل خلال العام الماضي إلا 3 حالات مصابة بالمرض، لافتاً إلى أن إعلان باكستان خالية من مرض شلل الأطفال سيكون بنهاية العام الجاري 2018.

وأكد أن حملة التطعيم الإماراتية التي تضمنت 4 مراحل منذ عام 2014 غطت حوالي 12.6 مليون طفل في باكستان بحوالي 220 مليون جرعة، مؤكداً أن الجهود والمبادرات الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة كانت فعالة ومتميزة في تحقيق أهدافها الإنسانية النبيلة في استئصال هذا المرض من باكستان بصورة نهائية.

تنسيق

وشدد وزير الإعلام الباكستاني على حرص الحكومة الباكستانية الجديدة على العمل في توسيع آفاق التعاون والتنسيق مع دولة الإمارات ودول الخليج في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية.

وفي الشأن الداخلي، أشار إلى أن الحكومة الجديدة لا تزال تدرس مجموعة من الملفات والمشاكل والتحديات التي تحتاج لحلول سريعة خاصة فيما يتعلق بمشكلة الطاقة والأمن ودعم السياسات النقدية وتعزيز قوة الروبية الباكستانية، لافتا إلى أن تلك المشكلات تحتل قائمة اهتمامات الحكومة الجديدة وتحتاج لما يزيد على 3 أشهر للبدء في التنفيذ.

وبيّن أن عدد المغتربين الباكستانيين في مختلف دول العالم يقدر بنحو 6.7 ملايين شخص يدعمون الاقتصاد الباكستاني عبر تحويل رواتبهم بالعملات الأجنبية، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء ربما يلجأ إلى الاستعانة بالمستثمرين الباكستانيين في الخارج خلال الفترة المقبلة لتأسيس استثمارات جديدة في باكستان خاصة بعد حزمة التسهيلات التي تنوي الحكومة تطبيقها قريباً.

وأوضح أن اللجنة الاقتصادية التي يترأسها أسد عمر وزير الاقتصاد ورزاق داود رئيس غرفة التجارة والصناعة تضم 11 خبيراً لدراسة المشكلات الاقتصادية القائمة ووضع الحلول السريعة لها، مبيناً أن عمران خان رئيس مجلس الوزراء استعان بوزراء من أصحاب الخبرات كل في مجاله، حيث يكون الوزير المسؤول على دراية وعلم كاملين بطبيعة التحديات التي تواجهه.

وأشار فؤاد شودري وزير الإعلام الباكستاني فيما يخص نية الحكومة الجديدة في بدء مفاوضات مع الهند، إلى أن رئيس الوزراء عمران خان في أول خطاب له دعا إلى التفاوض مع القيادة الهندية من أجل إحلال السلام والأمن بين البلدين، مشيراً إلى أن أية عملية تنمية سواء في باكستان أو الهند تحتاج إلى عنصري الأمن والسلام.

1.5 مليون

تستضيف الإمارات ما يقارب من 1.5 مليون مقيم باكستاني وذلك وفقًا لإحصائيات يوليو 2018، وتبلغ قيمة تحويلات الباكستانيين لبلدهم نحو 433.4 مليون دولار، وتصل قيمة الصادرات الإماراتية إلى باكستان لنحو 7.5 مليارات دولار، بينما تصل قيمة الصادرات الباكستانية للإمارات إلى نحو 869 مليون دولار.