المصدر: دبي - البيان

أصدرت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الأميرة هيا بنت الحسين، رئيسة سلطة مدينة دبي الطبية، قراراً بتعيين الدكتور عبدالله الخياط مديراً تنفيذياً لمستشفى الجليلة التخصصي للأطفال.

ويأتي الإعلان عن تعيين الدكتور الخياط، والذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس مجلس إدارة المستشفى، في سياق دعم الجهود المتواصلة والاستراتيجية الطموحة الهادفتين لتعزيز مكانة مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال كمركز إقليمي وعالمي للتميّز في مجال طب الأطفال، ومنصة رائدة لتطوير وإطلاق الأبحاث والدراسات المتعلقة بطب الأطفال ومكافحة الأمراض الشائعة والنادرة بإشراف أفضل الخبرات الطبية العالمية.

ويعد الدكتور عبدالله إبراهيم الخياط من الأطباء المواطنين الأوائل في الدولة الذين تخصصوا في طب الأطفال، وكان قد حصل على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة القاهرة عام 1970، وهو عضو في الجمعية الملكية البريطانية للصحة والجمعية الملكية لطب المناطق الاستوائية وعلم الصحة في لندن، كما أصبح زميلاً في الكلية الملكية للأطباء في إيرلندا في عام 2004، وعضواً في الفرع الخليجي لكلية الأطباء الملكية في أيرلندا منذ عام 2004، وزميلاً في الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال وصحة الطفل منذ 2005.

وتعليقاً على التعيين الجديد، قال الدكتور الخياط: «أشكر سمو الأميرة هيا بنت الحسين على هذا التشريف الكبير والثقة التي منحتني إياها من خلال اختياري لقيادة هذا الصرح الطبي الرائد، وأتطلع قدماً للعمل مع الفريق المتميّز في المستشفى للوصول معاً إلى تحقيق الأهداف المتمثلة بالترويج للمستشفى محلياً وإقليمياً وعالمياً وتحقيق أعلى درجات التميّز في الرعاية الصحية للأطفال، وذلك من خلال استقطاب أفضل أطباء الأطفال من مختلف أنحاء العالم لتقديم الرعاية الصحية وأحدث نظم العلاج الطبي لأطفال الدولة والمنطقة».