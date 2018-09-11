محمد بن زايد يستقبل الطالب محمد المزروعي الفائز بمسابقة عالمية

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحضور الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.. الطالب محمد سيف المزروعي الفائز بالمركز الأول في مسابقة «خطة العمل لأكاديمية وارتون العالمية للقادة الشباب» التي عقدت في جامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأميركية بمشاركة 9 طلاب من دولة الإمارات، إضافة إلى مئات الطلبة من مختلف دول العالم.

وهنأ الملك محمد السادس، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي الطالب الإماراتي، متمنين له التوفيق والنجاح ومواصلة الجهد والاجتهاد لتحقيق الإنجازات المشرفة.

حضر اللقاء في مجلس قصر البحر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية.

والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل في أبوظبي.

جدير بالذكر أن مشاركة الطلبة في المسابقة تأتي ضمن برنامج «نجوم المستقبل الطبي» الذي تنظمه جمعية «البيت متوحّد» بالتعاون مع شركة «في بي إس للرعاية الصحية».. وقد شارك الطلبة في مجموعة من ورش العمل التأهيلية التي تناولت مبادئ ريادة الأعمال وأبحاث السوق والمحاسبة.