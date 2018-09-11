«الداخلية» تدشّن مبادرة «علّمني زايد»

المصدر: أبوظبي - البيان

دشّن مكتب المفتش العام بوزارة الداخلية بالتعاون والتنسيق مع اللجنة العليا لمبادرات عام زايد بالوزارة مبادرة «علمني زايد» ضمن مبادرات عام زايد 2018، وذلك في مقر كلية الشرطة.

وتأتي مبادرة «علمني زايد» بالتزامن مع احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بعام زايد القائد احتفاء بالقائد المؤسس وإبراز القيم النبيلة السامية التي تحلى بها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وورثها لشعبه من بعده جيلا بعد جيل.

والقيم التي عرف بها رحمه الله والمليئة بالحكمة والاحترام والعزيمة والإرادة والوفاء والانتماء للوطن والاستعداد للتضحية من أجله بكل غال، ودور المغفور له في بناء الدولة وإنجازاته المحلية والعالمية. وقام العميد وليد سالم الشامسي مدير عام كلية الشرطة، يرافقه العميد الدكتور جاسم إبراهيم المنصوري نائب المفتش العام وعدد من الضباط، بتدوين عبارات تؤكد القيم والمبادئ التي اكتسبها أفراد المجتمع من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

حضر التدشين مديرو الإدارات ورؤساء الأقسام وعدد من الضباط والمدنيين والعنصر النسائي والطلبة المرشحين في كلية الشرطة.

يذكر أن مبادرة «علمني زايد» هي عبارة عن كتاب إلكتروني لتدوين أبرز العِبَر والمبادئ التي اكتسبها أفراد المجتمع من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، سيتم تمريرها على كافة القيادات العامة للشرطة بالدولة.