المصدر: دبي - البيان

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي و«ماجد الفطيم» مذكرة تفاهم للتعاون ضمن المجالات التي تعزز بيئة آمنة للسكان بالتماشي مع رؤية دبي لتصبح المدينة الأكثر ذكاءً وسعادة في العالم.

وضمن إطار هذا التعاون، سيتم إنشاء مركز شرطة ذكي في «تلال الغاف»، المشروع الرائد الجديد من «ماجد الفطيم» في دبي، ما يتيح لسكان هذه الوجهة المتكاملة والزوار إنهاء كافة الخدمات الشرطية في المركز بطريقة ذكية ودون أي تدخل بشري.

تعاون

وقّع الاتفاقية عن طرف القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء محمد سعيد المري مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، وعن طرف «ماجد الفطيم»، هوازن اسبر، الرئيس التنفيذي للوجهات المتكاملة لدى شركة «ماجد الفطيم العقارية»، بحضور اللواء محمد سعيد بخيت مدير الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات في شرطة دبي وعدد من الضباط والأفراد من كلا الجانبين.

وأشاد اللواء محمد سعيد المري، بالتعاون والتنسيق والشراكة مع «ماجد الفطيم» من أجل إنشاء مركز شرطة ذكي يساهم في توفير أرقى الخدمات الشرطية الذكية لزوار وقاطني وجهة «تلال الغاف»، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على التواصل مع مختلف أفراد المجتمع في أماكن تواجدهم وتوفير الخدمات الذكية لهم من أجل إسعادهم.

وأضاف إن إنشاء مراكز الشرطة الذكية هي جزء من رؤيتنا لضمان سعادة جميع أفراد المجتمع في دبي، وتوفير خدمات شرطية سريعة وذكية طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة في اليوم، وسيقدم للمتعاملين باقة متعددة من الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية يصل عددها إلى 27 خدمة، إلى جانب نحو 33 خدمة فرعية دون أي تدخل بشري في تقديم هذه الخدمات لطالبيها.

تعزيز

من جانبه، اعتبر هوازن إسبر، الرئيس التنفيذي للوجهات المتكاملة لدى «ماجد الفطيم العقارية» أن هذه المذكرة تأتي في إطار حرصها المستمر على التعاون مع مختلف المؤسسات الرائدة في مجال الابتكار لما فيه من تعزيز لمبادرة دبي مدينة ذكية، وتعزيز لرؤية «ماجد الفطيم» بتوفير أرقى وأحدث معايير الحياة المجتمعية لقاطني «تلال الغاف» .

حيث يتماشى مركز الشرطة الذكي مع خطة 360 درجة المبتكرة لتعزيز السعادة والسلامة العامة باستخدام التكنولوجيا الذكية لجميع سكان وزوار «تلال الغاف».

الجدير ذكره أن مركز الشرطة الذكي يوفر إمكانية تسجيل بلاغ خارج مركز الشرطة التقليدي، ودون الحاجة إلى مقابلة موظفين.