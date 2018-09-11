إنجاز الطريق المؤدي إلى جامعة دبي فبراير المقبل

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

كشف الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي لـ«البيان» أن الطريق المؤدي للجامعة، سيتم إنجازه خلال فبراير من العام المقبل، موضحاً أن الجامعة خاطبت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بشأن ضرورة إنجاز الطريق الواصل بين شارع الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إلى الجامعة، لاسيما وأن الطلبة يضطرون لقطع مسافة طويلة من الشارع المذكور للوصول لمقر الجامعة عن طريق الخروج إلى شارع الإمارات ليتمكنوا من الوصول لمبنى الجامعة، الأمر الذي يكبدهم وقتاً وجهداً إضافيين.

وأضاف أن المسافة الإضافية التي يتكبدها الطلبة تتراوح من 5 إلى 7 كيلو مترات يومياً، مؤكداً أن هيئة الطرق والمواصلات بدبي لم تدخر وسعاً حيث قررت البدء في إنجاز الطريق في ديسمبر 2018، على أن يتم الانتهاء منه فبراير من العام المقبل، أي مع بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي.