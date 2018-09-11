عبدالله بن زايد يستعرض التعاون مع المغرب وأميركا

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الدولي في المملكة المغربية الشقيقة.

جرى خلال اللقاء، الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحث العلاقات الثنائية المشتركة والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحّب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الدولي في المملكة المغربية، وأكّد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة بما يعود بالخير على شعبيهما.

من جانبه أشاد ناصر بوريطة بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات والمملكة المغربية بدعم ورعاية قيادتي البلدين، مؤكداً الحرص المستمر على تعزيزها والانطلاق بها نحو آفاق أرحب.

من جهة أخرى، استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، اللواء متقاعد أنطوني زيني المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأميركية.

وبحث سموه والمبعوث الأميركي العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية وسبل تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحّب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأميركية، مؤكداً العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية والحرص المستمر على تعزيزها.

من جانبه، أشاد اللواء متقاعد أنطوني زيني بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، مؤكداً المكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، والفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة.