حملات تفتيشية توعوية على 1200 مبنى في الشارقة منذ بداية العام

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

أفاد الشيخ المهندس خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة أن الهيئة أجرت تفتيشاً على قرابة 1200 مبنى من بداية العام وحتى اليوم، كاشفا عن خطة للتفتيش على 2000 مبنى سكني وتجاري قبل نهاية العام الجاري 2018، وذلك في بعض مناطق مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية.

وأوضح أن الحملات التفتيشية التي تنظمها الهيئة عبارة عن حملات تفتيشية توعوية، لرفع مضمار الوعي لدى ملاك المباني، والسكان بأهمية اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة للحد من المخاطر المترتبة على إهمال الإجراءات الوقائية في المنشآت ومن أهمها الصيانة الدورية، إلى جانب تنظيم حملة تفتيش بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.

وذكر أنه سيتم إجراء حملات تفتيش توعوي على الفنادق بالتعاون مع هيئة الإنماء السياحي بالشارقة، وستتطرق الحملة للتفتيش على مرافق الفنادق بشكل كامل، مع توزيع دليل إرشادي للوقاية والسلامة في الفنادق يتضمن أنظمة السلامة الواجب توافرها في الفنادق والاهتمام بالصيانة الدورية للمصاعد، هذا إلى جانب التأكد من استيفاء جميع متطلبات الأمن والسلامة في المطابخ والنوادي الصحية وأحواض السباحة.