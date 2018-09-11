«احم نفسك» لا تشمل المخالفين بعد 1 أغسطس

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد العميد سعيد راكان الراشدي مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أن مبادرة (احم نفسك بتعديل وضعك) لن تشمل من خالف قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة بعد تاريخ 1/‏8/‏2018.

وأنّ هؤلاء لن يتمكنوا من الاستفادة مما تتيحه من فرص وميزات، حيث ستطبّق بحقهم كافة الإجراءات التي نص عليها قانون دخول وإقامة الأجانب. وكان العميد الراشدي تفقد مراكز استقبال مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب الراغبين بالاستفادة من مبادرة (احم نفسك بتعديل وضعك)، التي أنشأتها جوار مباني الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب في كل من رأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين وعجمان.

حرص

وفي مركز رأس الخيمة التقى العميد الراشدي فرق العمل في المركز، مؤكّداً حرص الهيئة على تذليل أية صعوبات أو عوائق قد تواجه أي فريق خلال أدائه لمهام عمله، وبما يضمن تحقيق أهداف المبادرة والوصول إلى أفضل النتائج الممكنة.

وأثنى العميد الراشدي على جهود فرق العمل، وحرصها على تنظيم مواقع استقبال الراغبين بالاستفادة من المبادرة، وتوفير كل ما يلزم لراحتهم والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم بأعلى درجات الكفاءة والسرعة والوضوح.

وفي مركز الفجيرة استمع العميد الراشدي إلى آراء وملاحظات عدد من المتعاملين والمراجعين، حيث عبّر مستفيدون من المبادرة عن عظيم شكرهم وامتنانهم لقيادة دولة الإمارات وحكومتها الرشيدة على ما قدّمته من تسهيلات لهم مكّنتهم من تلافي الغرامات المالية والعقوبات القانونية الأخرى، التي ترتبت عليهم نتيجة مخالفتهم قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة.

انسجام

واستمع العميد الراشدي في مركزي عجمان وأم القيوين إلى شرح من القائمين على المركزين حول معدلات تدفق المراجعين والمدة الزمنية التي تستغرقها عملية تسوية أوضاع المخالف وتعديل وضعه ومنحه الموافقة على العمل في حال توفر فرصة العمل والكفيل لديه أو تصريح المغادرة في حال رغبته بذلك.

مؤكداً حرص الإدارة العليا للهيئة على تقديم أفضل الخدمات لكل راغب بتسوية أوضاعه انسجاماً مع نهج الحكومة الرشيدة، وتجسيداً لهدفها في تحقيق السعادة للناس.