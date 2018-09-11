شركة تقنية تطلق نظاماً لرصد تحركات الحافلات المدرسية

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة «سامتيك ميدل إيست» التقنية نظام الحافلة المدرسية الذكي، وهو نظام يتيح رصد ومراقبة تحركات الحافلات ومواقعها من قبل مراكز المراقبة المختصة والمدارس وأولياء الأمور، وبالتالي معرفة مواقع الطلاب في أي وقت ومن أي مكان خلال فترة نقلهم من منازلهم إلى مدارسهم وبالعكس، بالإضافة إلى إمكانية مراقبة ما يحدث داخل وخارج كل حافلة مباشرة بواسطة كاميرات حديثة.

ويقوم النظام بإرسال رسالة نصية لأولياء الأمور تخبرهم بقرب وصول الحافلة المدرسية إلى منازلهم، وبذلك يحقق النظام هدفين الأول عدم استخدام سائق الحافلة (البوق) لاستعجال الطالب، ما يسبب إزعاجاً للقاطنين في المنطقة، وكذلك عدم انتظار الحافلة للطالب أمام منزله لفترة طويلة ستؤدي إلى تأخر نقل باقي الطلاب إلى مدارسهم.

وقال سمير إبراهيم عبد الهادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سامتيك ميدل إيست: «نقوم أولاً بتحديد أماكن سكن كل الطلاب بواسطة نظام GPS لمعرفة الموقع الذي سيتم اصطحاب الطلاب منه للتأكد من سلامتهم ودقه موقعهم».

وأضاف، أن النظام لن يسمح بتشغيل الحافلة قبل خضوعها لفحص السلامة، حيث يتوجب على سائق الحافلة التحقق من سلامة حافلته من أنها آمنة بواسطة استخدام ماسح معلومات إلكتروني يدوي للتحقق من أن الإطارات سليمة، وأن الوقود كافٍ للرحلة، وأن زيت الحافلة جيد، وأن الأضواء وماسحات الزجاج ومكيف الهواء يعملون بشكل صحيح.

إضافة إلى منح كل سائق هوية إلكترونية تخوّله تشغيل وقيادة الحافلة المعنية. وأوضح، أن كل حافلة سيتم تزويدها بجهاز تحديد المواقع لتتبع وتحديد موقع الحافلة، كما تزود كل حافلة بجهاز تحكم في السرعة يمنع الحافلات من تجاوز السرعات القصوى المسموح بها وفق القانون.

وأشار إلى أن كل طالب سيحمل معه بطاقة تعريفية خاصة به، يقوم النظام تلقائياً بتحديد موقع الطالب عندما يصعد أو ينزل من الحافلة، ثم يقوم جهاز تحديد المواقع بإرسال إشارة إلى مركز المراقبة لتحديد موقع ورقم الحافلة التي أقلت الطالب، كما سنمنح أولياء الأمور كلمة سر خاصة بهم تمكنهم من الدخول إلى النظام ورصد تحركات أولادهم.