33 مخالفة و25 إنذاراً خلال زيارات تفتيشية لبلدية دبا الفجيرة

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

أسفرت زيارات تفتيشية لكوادر بلدية دبا الفجيرة متمثلة بإدارة الخدمات العامة والبيئة على 94 صالون حلاقة و80 منشأة غذائية بالمنطقة عن تحرير 33 مخالفة وإصدار 25 إنذاراً.

وصادرت بلدية دبا الفجيرة 9687 كيلوجراماً من المواد التجميلية منتهية الصلاحية من الصالونات، وسحبت 1007 كيلوجرامات من المستحضرات التجميلية التي تباع في محلات مخالفة وغير مرخصة لبيع هذه المواد، إلى جانب مصادرة 34659 كيلوجراماً من المواد الغذائية المخالفة للشروط الصحية ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لعدم استيفائها الاشتراطات الصحية.

وأشار المهندس حسن اليماحي مدير بلدية دبا الفجيرة إلى أن المصادرة جاءت نتاج حملات تفتيشية قبل وخلال وبعد إجازة عيد الأضحى المبارك على المحلات والأسواق ومراكز التجميل في مختلف مناطق مدينة دبا الفجيرة، وذلك للتأكد من التزامها بالمتطلبات الصحية واتباع القوانين، وللتأكد من المواد والأدوات المستخدمة، وكذلك التزامها بما تفرضه البلدية من إجراءات قانونية، حيث تم توقيع أصحاب المخالفات على تعهدات بعدم تكرار المخالفات، والالتزام باشتراطات الصحة العامة وتحسين إجراءات السلامة والوقاية في الصالونات، موضحاً أن هذه الحملات تأتي في إطار رسالة البلدية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة، وتجنباً للمخاطر التي قد تتسبب في الإضرار بصحة وسلامة المجتمع.