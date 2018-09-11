«تدوير» تجمع مليون طن نفايات خلال النصف الأول

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت «تدوير» مركز أبوظبي لإدارة النفايات أن إجمالي حجم النفايات التي تم جمعها من كافة مناطق إمارة أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 1,1 مليون طن بمتوسط 6376 طنا من النفايات يومياً، بزيادة 4.83% على العام المنصرم.

وتوزعت على النفايات البلدية الصلبة، والنفايات الخضراء وكبيرة الحجم من المناطق السكنية، والنفايات الناتجة من العزب والمزارع، ونفايات المسالخ، ومخلفات الهدم والبناء (قليلة الحجم)، وغيرها من النفايات التي يتم جمعها عبر عقود تدوير التشغيلية لتقديم خدمات جمع ونقل النفايات من مختلف مناطق إمارة أبوظبي.

ولا تشمل كمية النفايات المذكورة النفايات المتولدة من القطاع الصناعي والتجاري في الإمارة والتي يتم جمعها من قبل مزودي الخدمات البيئية المرخصين من قبل تدوير.

وشكلت النفايات البلدية الصلبة نسبة 40.01% من إجمالي كمية النفايات التي استقبلتها منشآت تدوير خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري حيث بلغ حجمها 460,322.16 طنا فيما وصلت كمية النفايات الخضراء الناتجة عن المناطق السكنية والمزارع إلى 267,716.61 طنا أي ما يعادل 23.32%، وكمية النفايات كبيرة الحجم 58,754.99 طنا بنسبة 5.12%.

ويقوم مقدمو الخدمات البيئية المتعاقدين مع «تدوير» بجمع ونقل النفايات من مناطق تقديم الخدمات في إمارة أبوظبي ونقلها إلى منشآت تدوير، والتي تقوم بمعالجتها وإعادة تدويرها والتخلص منها طبقاً لأفضل الحلول التكنولوجية والمتوافقة مع المعايير البيئية، ومن أبرز تلك الطرق معالجة النفايات الزراعية والنفايات العضوية لإنتاج السماد العضوي الذي يساهم في التنمية الزراعية الشاملة في الإمارة.

وقال الدكتور سالم الكعبي، مدير عام «تدوير» بالإنابة: «انعكست الزيادة المطردة في عدد السكان وسرعة وتيرة الطفرة العمرانية على زيادة معدّلات إنتاج النفايات في الإمارة، وتعمل «تدوير» على تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة لإدارة للنفايات على مستوى الإمارة.