«كهرباء الشارقة» تبحث إعداد برامج الأمن والسلامة مع شركة فرنسية

المصدر: الشارقة - البيان

بحث الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة مع وفد من شركة إي إس بي الفرنسية المتخصصة في مجال منتجات السلامة الكهربائية، ضم كلاً من لورينت دوبيجوين المدير التجاري بالشركة وسيد سعيدي مدير تطوير المنتجات بمنطقة الشرق الأوسط، إعداد برامج لتطوير منظومة تأمين وحماية الأفراد والمنشآت ومحطات إنتاج وتوزيع الكهرباء والمياه في إمارة الشارقة.

وإعداد برامج تدريبية مشتركة لتدريب العاملين في مجال الأمن والسلامة بالهيئة على أحدث الوسائل ومعدات التأمين من خلال برامج نظرية بأكاديمية سيوا وإيفاد نخبة من الموظفين إلى فرنسا، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الهيئة التي تسعى لتطبيق نظام متكامل للأمن والسلامة من خلال تغطية منشآتها ومحطاتها بأحدث كاميرات المراقبة وأنظمة التحكم والإنذار والإطفاء الأوتوماتيكية وعمل الصيانة الدورية اللازمة، ما يجعل تلك الأنظمة جاهزة للعمل في أي وقت.

وأكد الليم أن الهيئة توفر كل الإمكانات اللازمة لتأمين وحماية البنى التحتية الحيوية لمشروعات الطاقة والمياه في إمارة الشارقة.