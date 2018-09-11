«الشؤون الإسلامية» تحتفل اليوم بذكرى الهجرة النبوية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تنظم الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف اليوم عند الساعة الـ 9.30 صباحاً بمسرح كاسر الأمواج في أبوظبي احتفالية كبرى، بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، واحتفاء بالعام الهجري الجديد 1440، وذلك بحضور الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والمديرين التنفيذيين، ومديري فروع الهيئة في الإمارات والجمهور.

ويتحدث العلماء خلال الحفل حول الهجرة النبوية، من حيث الدلالات والعبر المستفادة من هجرة الرسول- صلى الله عليه وسلم- والحدث العظيم الذي اختاره المسلمون ليكون اليوم الذي يؤرخون به أيامهم وشهورهم وأعوامهم، وهو يوم هجرة الرسول الكريم من مكة إلى المدينة، إذ تعد هذه الذكرى بمثابة يوم النصر الأعظم ومحطة فارقة.