الإمارات تشارك في مؤتمر الاتحاد البريدي في إثيوبيا

المصدر: دبي - البيان

شاركت دولة الإمارات ممثلة بمجموعة بريد الإمارات عبر وفد برئاسة عبدالله محمد الأشرم - الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات بالوكالة في المؤتمر الاستثنائي الثاني للاتحاد البريدي العالمي.

والذي سيعقد للمرة الأولى في قارة إفريقيا في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، بمشاركة نحو 3000 ممثل من 192 دولة عضو في الاتحاد البريدي العالمي لمناقشة دور الخدمات البريدية في عالم اليوم الحيوي.

وسيضم المؤتمر الوزراء الحكوميين المختصين وغيرهم من صناع القرار في الدول الـ 192 من الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة، لبحث مستقبل صناعة البريد على ضوء تطور وسائل الاتصال والتقدم التكنولوجي، والاحتياجات المشتركة للدول، بالإضافة إلى معالجة المسائل المتعلقة بالاستراتيجية البريدية الحالية والمستقبلية.

ويركز المؤتمر هذا العام على كيفية التغلب على تحديات القطاع، ويعد المؤتمر البريدي العالمي بمثابة المنصة العليا لصنع القرار في الاتحاد البريدي العالمي، ويجتمع مرة كل أربع سنوات لتحديد واعتماد خريطة الطريق لأنشطة الاتحاد البريدي العالمي لكل دورة عمل.