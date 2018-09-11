جائزة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة تستعد للاحتفال باختتام الموسم

أكملت جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة والشباب استعداداتها للاحتفال باختتام الموسم الـ20 الذي يقام تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيسة الجائزة.

ويأتي الاحتفال باختتام الموسم الذي أقيم تحت شعار: «نحن للوطن الولاء والانتماء»، تزامناً مع مرور عقدين من الزمن على إطلاق وتأسيس أول جائزة بالدولة تعنى بإبداعات الطفولة والشباب من خلال مجموعة من الفعاليات والبرامج والإصدارات.

وأكدت أمينة الدبوس السويدي المدير التنفيذي للجائزة اكتمال كافة التجهيزات والترتيبات للاحتفال بالموسم 20 للجائزة ومرور 20 عاماً مضيئة حلقت فيها الجائزة في فضاءات الإبداع والتميّز والابتكار والجودة خدمةً للطفولة والشباب، في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، والمقيمين من الدول العربية والدول الصديقة بالدولة.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم وتفعيلاً لرؤية حرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم راعية الجائزة وبمساندة ودعم من الشيخة أمينة بنت حميد الطاير رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي رئيسة مجلس الإدارة.

ولفتت الدبوس إلى أن جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة والشباب حققت بفضل الدعم الذي تلقاه من حكومة دبي نتائج مبهرة وخلاقة خلال مسيرة 20 عاماً من الإنجاز والإبداع والتميّز عبر مواسم الجائزة والمؤتمرات والندوات والملتقيات والإصدارات.

ونوهت المدير التنفيذي للجائزة إلى أن الجائزة وتتويجاً لهذه المسيرة الخضراء ستحتفل باختتام الموسم الـ20 مفتتحة احتفالاتها بحفل توزيع جوائز محور مسابقة حفظ وتجويد القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة والبحوث والدراسات الدينية ومسابقة تفسير مفردات القرآن الكريم من كتاب «غريب القرآن» وذلك في يوم 24 أكتوبر المقبل بقاعة الإمارات بمقر الجمعية. دبي وام