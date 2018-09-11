«خليفة الدولية لنخيل التمر» تنظم المهرجان الدولي الأول للتمور الأردنية 21 أكتوبر

المصدر: عمّان - ماجدة أبو طير

تنظم جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي ووزارة الزراعة في الأردن وجمعية التمور الأردنية المهرجان الدولي الأول للتمور الأردنية في عمان خلال الفترة 21 ـ 23 أكتوبر 2018.

وقال مطر سيف سليمان الشامسي سفير الإمارات بعمّان إنه انطلاقاً من الموقع الريادي الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العقود الماضية في دعم وتطوير وتنمية قطاع النخيل وإنتاج التمور على المستوى الإقليمي والدولي، يأتي تنظيم المهرجان بهذا المستوى أسوة بالنجاح الذي حققته جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي خلال السنوات الماضية في عدد من الدول العربية، فكان تنظيم مهرجان التمور المصرية بسيوة بدورته الأولى 2015 والدورة الثانية 2016 والدورة الثالثة 2017 وجاري العمل على الدورة الرابعة 2018.

بالإضافة إلى المهرجان الدولي الأول للتمور السودانية 2017 وجاري العمل على الدورة الثانية 2018 بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومتابعة معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة، وفي نفس الإطار فإن سفارة الإمارات في عمّان لم تألُ جهداً في تقديم كافة التسهيلات والدعم لضمان نجاح هذا التعاون.

كما أشاد الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بالمهرجان، مبيناً أن عدد المشاركين بالمهرجان بلغ خمسة وأربعين مزارعاً وشركة متخصصة بزراعة النخيل وإنتاج التمور وخصوصاً تمور المجهول لما يمثل هذا الصنف من أهمية استراتيجية على المستوى الدولي، يمثلون أربع دول عربية هي المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان والإمارات العربية المتحدة.

كما يتضمن المهرجان عقد ندوة علمية يشارك فيها أكثر من عشرين باحثاً وأكاديمياً متخصصاً بنخيل التمر من مختلف دول العالم، لعرض آخر ما توصل إليه البحث العلمي ضمن ثلاثة محاور أساسية، بالإضافة إلى إطلاق أول مسابقة للتمور الأردنية لإتاحة الفرصة للتنافس بين المزارعين ومنتجي التمور الأردنية وتكريم الفائزين خلال حفل افتتاح المهرجان يوم 21 أكتوبر 2018. من جهته أكد وزير الزراعة الأردني خالد حنيفات أنّ هذا المهرجان جاء تأكيداً على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين الإمارات والأردن.