سفارة الدولة بواشنطن تدعو المواطنين لأخذ الحذر

المصدر: البيان الالكتروني

دعت سفارة الدولة بواشنطن المواطنين لأخذ الحذر والحيطة ومتابعة الأخبار الصادرة من الجهات المعنية بشأن العاصفة فلورنسا.

وقالت السفارة عبر تويتر: "تنوه السفارة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة المتواجدين في ولاية فرجينيا وكارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية بأخذ إجراءات الحيطة والحذر، ومتابعة الأخبار الصادرة من الجهات المعنية بشأن العاصفة فلورنسا".

تنوه السفارة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة المتواجدين في ولاية فرجينيا وكارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية بأخذ إجراءات الحيطة والحذر، ومتابعة الأخبار الصادرة من الجهات المعنية بشأن العاصفة فلورنسا. pic.twitter.com/dloCpdNhCo — UAE Embassy US (@UAEEmbassyUS) ١٠ سبتمبر ٢٠١٨

كما تدعو المواطنين الإتصال بالرقم 911 في حالات الطوارئ والتواصل مع السفارة على الرقم

97180044444+ ، 12022432400+