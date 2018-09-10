"صحة أبوظبي" تدعو لأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية

المصدر: وام

دعت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، سكان الإمارة للحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية قبل فصل الشتاء الذي تزداد فيه حالات الإصابة بهذا النوع من الإنفلونزا.

وأكدت الدائرة ان أخذ التطعيم سنويا هو أفضل طريقة للوقاية من الإنفلونزا الموسمية، حيث يؤمن التطعيم الحماية ضد الفيروسات الشائعة التي تسبب المرض، ويتم تحديث تطعيم الإنفلونزا سنوياً ليقي ضد الفيروسات الشائعة المسببة للمرض في العام الجاري خلال مدة تصل إلى أسبوعين من الحصول عليه.

وكشفت الدائرة عن تلقي حوالي 235 ألف شخص تطعيم الإنفلونزا الموسمية خلال الفترة ما بين الأول من أغسطس 2017 إلى 30 يونيو 2018 في إمارة أبوظبي الأمر الذي يشير إلى زيادة الوعي لدى سكان الإمارة بأهمية التطعيم.

وأوضحت ان على الجميع ابتداء من عمر 6 أشهر الحصول على جرعة واحدة من التطعيم سنويا أما بالنسبة للأطفال دون 9 أعوام فإنهم يحتاجون عند أخذ التطعيم لأول مرة، لأخذ جرعتين على أن تكون المدة الفاصلة بين الجرعتين 4 أسابيع أو أكثر.

وقالت الدكتورة أمنيات الهاجري، مديرة إدارة الصحة العامة في دائرة الصحة – أبوظبي انه والى جانب التطعيم يتعين على كافة أفراد المجتمع اتخاذ إجراءات وقائية لمنع الإصابة بالفيروس والحد من انتشاره من خلال عادات بسيطة إلا أنها مهمة جداً مثل تغطية الفم والأنف عند العطس والسعال وغسل اليدين جيداً وعدم الاختلاط بالناس في حالة الإصابة لتجنب نقل العدوى إليهم.

ويمكن الحصول على التطعيم في المراكز الصحية التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة".