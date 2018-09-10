«الدفاع» و«التغير المناخي» تتعاونان لتطوير مراقبة البيئة البحرية

المصدر: أبوظبي - وام

وقعت وزارتا الدفاع والتغير المناخي والبيئة، أمس، مذكرة تفاهم بشأن التعاون والتنسيق في مجال تطوير المنظومة الوطنية لرصد ومراقبة البيئة البحرية والساحلية.

وقع المذكرة عن وزارة الدفاع في مقرها في أبوظبي معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، فيما وقعها عن وزارة التغير المناخي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، وذلك بحضور عدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين.

جهود

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم تعزيزاً للجهود الوطنية في حفظ البيئة البحرية والساحلية للدولة وحماية مصالحها واتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية والحد من المخاطر المرتبطة بالمناخ والبيئة على المستوى الدولي، إضافة إلى إلقاء الضوء على التغيرات المناخية في مجالي الدفاع والأمن، وذلك لتأثيرها المباشر على طرق ووسائل عمل القوات العسكرية، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة هذه التحديات المناخية.