رفع قدرة تخزين المياه يوفر احتياطاً لـ 48 ساعة

المصدر: دبي - وائل نعيم

كشف محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء أن الهيئة تعمل على رفع القدرة التخزينية للمياه للمحافظة على تأمين احتياط مدة 48 ساعة في الظروف العادية، لافتاً إلى أن معدل الاستهلاك اليومي العادي 117 مليون غالون، وفي وقت الذروة يرتفع ليصبح 132 مليون غالون يومياً، ويبلغ معدل الإنتاج اليومي من محطات تحلية المياه 61 مليون غالون يومياً، والكمية المتبقية يتم استيرادها من المطورين وفقاً لعقود وقعتها الهيئة معهم، فيما يبلغ عدد محطات التحلية 6 محطات «14 خطاً - وحدة» ويبلغ عدد خزانات المياه 245 خزاناً، بسعة تخزينية إجمالية تبلغ 224 مليون غالون.

وستقوم الهيئة بإنشاء 17 خزاناً جديداً للمياه بسعة إجمالية 154 مليون جالون تضاف إلى السعة التخزينية الحالية والتي تبلغ 224 مليون جالون لتصبح السعة التخزينية الإجمالية 378 جالوناً وذلك للمحافظة على مخزون احتياطي من المياه يفي بحاجة المستهلكين العادية من المياه لمدة لا تقل عن 48 ساعة.

وأضاف إن الهيئة تعمل على عدة خطط لمواجهة زيادة الطلب على قطاع المياه في المستقبل ضمن «رؤية الإمارات 2021»، حيث يأتي في مقدمة جهود الهيئة في تنفيذ هذه الاستراتيجية، تعزيز قطاع التحلية ورفع قدرة الهيئة على إنتاج المياه المحلاة عبر تنفيذ محطات التحلية الجديدة، إلى جانب تعزيز عمليات التخزين وإنشاء شبكات النقل والتوزيع الحديثة ذات الأقطار الكبيرة.

وتابع: تقوم الهيئة بدراسة 10 مشاريع في قطاع المياه سيتم طرحها خلال النصف الثاني من العام الجاري على مستوى جميع المناطق التابعة للهيئة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 800 مليون درهم، من بينها: مشروع إنشاء 4 خزانات مياه من الخرسانة المسلحة بسعة 15 مليون غالون لكل خزان بمنطقة الحليو في إمارة عجمان، ومشروع إنشاء وتمديد وتركيب خطي نقل مياه رئيسين بقطر 1400 ملم من محطة تحلية المياه الجديدة في إمارة أم القيوين إلى مركز توزيع المياه الرئيس الجديد في الخريجة، كذلك مشروع إنشاء خزاني مياه من الخرسانة المسلحة بسعة 10 ملايين جالون لكل خزان بمحطة البريرات في رأس الخيمة، لزيادة السعة التخزينية للإمارة، ومشروع إنشاء 3 خزانات مياه من الخرسانة المسلحة بسعة مليون غالون لكل منها، إلى جانب إنشاء محطة ضخ وخط نقل مياه قطر 400 ملم بمنطقة الغيل في إمارة رأس الخيمة، فضلاً عن مشروع إنشاء خزاني مياه من الخرسانة المسلحة بسعة 10 ملايين غالون لكل منها، وإنشاء وتمديد خط نقل مياه قطر 600 ملم بمنطقة وادي حقيل في رأس الخيمة، كما ستعمل الهيئة على تنفيذ مشروع إنشاء خزاني مياه من الخرسانة بسعة 10 ملايين غالون في مركز توزيع المياه الاستراتيجي الجديد بمنطقة الغيل في إمارة رأس الخيمة.

وتابع صالح: في السياق ذاته ستقوم الهيئة بتنفيذ مشروع إنشاء وتمديد وتركيب خط نقل مياه بقطر 1200 ملم من مركز توزيع المياه المقترح بمنطقة الخريجة بإمارة رأس الخيمة إلى مركز توزيع المياه المقترح بمنطقة الحليو بإمارة عجمان، ومشروع إنشاء وتمديد وتركيب خط نقل مياه بقطر 800 ملم من مركز توزيع المياه المقترح بمنطقة الخريجة بإمارة رأس الخيمة إلى مركز توزيع المياه القائم بإمارة أم القيوين.