محمد بن زايد يعزي في وفاة سالم بن عويضة الخييلي

المصدر: العين - وام

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واجب العزاء في وفاة سالم بن عويضة جابر الخييلي.

وأعرب سموه - خلال زيارته أمس مجلس العزاء في منطقة زاخر بمدينة العين - عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء.. سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

إلى ذلك، قدم سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، واجب العزاء في وفاة سالم بن عويضة جابر الخييلي.

وأعرب سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان والشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان - خلال زيارتهما مجلس العزاء في منطقة زاخر بمدينة العين مساء أمس - عن خالص تعازيهما ومواساتهما لأسرة وذوي الفقيد، سائلين المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.