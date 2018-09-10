مذكرة تفاهم لتعزيز نشاط وفود حكومة أبوظبي دولياً

المصدر: أبوظبي - وام

وقعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون لتسهيل وتنظيم آليات وإجراءات التواصل والتعاون وتبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين إضافة إلى تعزيز نشاط وفود حكومة أبوظبي دولياً.

حضور

حضر توقيع المذكرة - الذي تم في مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي - أحمد ساري المزروعي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي والدكتور فهد مطر النيادي مدير عام الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.

وتسهم مذكرة التفاهم في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للجهات الحكومية في أبوظبي عبر بناء وتطوير علاقاتها الدولية بما يتماشى مع المكانة التي تحتلها إمارة أبوظبي على المستويين الإقليمي والدولي.

ويأتي توقيع المذكرة ليدعم الدور الفاعل الذي تقوم به وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر بعثات الدولة التمثيلية في الخارج كهمزة الوصل بين دولة الإمارات ودول العالم وعلى مختلف الصعد والمجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

تعاون

وقال الدكتور فهد مطر النيادي - في تصريح له بهذه المناسبة - إن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي تحرص على تعزيز مجالات التعاون مع الجهات الحكومية ودعم المبادرات والبرامج التي تسهم في تسهيل آليات وإجراءات العمل في ما بينها بما يسهم في الارتقاء بمختلف أوجه العمل وخصوصاً بما يتعلق بالتمثيل الدبلوماسي للجهات الحكومية لإمارة أبوظبي على المستويين الإقليمي والدولي.

سمعة بارزة

وأضاف النيادي: تمتلك إمارة أبوظبي ودولة الإمارات سمعة عالمية بارزة وسجلاً حافلاً من المشاركات الدولية المتميزة وذلك بفضل النهج الدبلوماسي الفريد الذي تتبعه الدولة انطلاقاً من التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة.. مؤكداً أن مذكرة التفاهم ستعمل على تأطير عمل الأمانة في دعم وتنسيق اجتماعات الوفود الدبلوماسية والأجنبية مع الجهات الحكومية إضافة إلى دعم وفود حكومة أبوظبي خلال مشاركاتها الدولية والرسمية.

دليل

وأشار مدير عام «أمانة تنفيذي أبوظبي» إلى دليل تمثيل حكومة أبوظبي الذي أطلقته الأمانة العامة بهدف تقديم الدعم للجهات والشركات الحكومية في أبوظبي.. مشدداً على ضرورة الاستفادة القصوى مما يتضمنه الدليل في الجوانب الدبلوماسية والتعاون الدولي.