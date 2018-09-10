مجلس شباب هيئة تنمية المجتمع يكرّم أبطال «وسام الخير»

المصدر: دبي - البيان

بدأ مجلس شباب هيئة تنمية المجتمع في دبي أمس، بالكشف عن قائمة العاملين الذين تم اختيارهم للحصول على «وسام الخير»، المبادرة التي أعلن عنها المجلس في يوم زايد للعمل الإنساني، ضمن قائمة مبادرات هيئة تنمية المجتمع لعام زايد. وتقوم مبادرة «وسام الخير» على اختيار مائة من أفراد المجتمع في دبي سواء كانوا من الموظفين الحكوميين أو العاملين في القطاع الخاص أو الأفراد العاديين من مختلف القطاعات تميزوا بعطائهم، ضمن مجالات أعمالهم وخارجها وبإحداث أثر إيجابي على المجتمع جعلهم نماذج رائدة لأبناء الوطن والمقيمين.

معايير

وتعاون مجلس شباب هيئة تنمية المجتمع مع المجالس الشبابية في الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة لاختيار أبطال المبادرة، الذين انطبقت عليهم معاييرها الأساسية. واختار المجلس أن يتم تكريم أبطال وسام الخير في مواقع عملهم وبين زملائهم وبصورة مفاجأة، بما يتيح تسليط الضوء على إنجازاتهم بشكل أكبر.

وفي غرفة العمليات بشرطة دبي احتفى مجلس شباب هيئة تنمية المجتمع ومؤسسة إسعاف دبي بالمسعف عبد الله عبد اللطيف باعكابه كونه أول حامل لوسام الخير.

وقال أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع: إن المبادرة تعد واحدة من الإنجازات المبتكرة لمجلس شباب هيئة تنمية المجتمع، الذي انطلق قبل عامين بهدف تمكين الشباب من طرح مبادرات وبرامج تعزز من التلاحم الاجتماعي بين أفراد المجتمع.