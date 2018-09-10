مناقشة مقترحات وتوصيات جديدة لموسم الحج المقبل

المصدر: أبوظبي ـ البيان

عقد الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس بعثة الحج الرسمية اجتماعاً، أمس، مع رؤساء لجان بعثة الحج الرسمية، بحث خلاله الجهود المبذولة لراحة الحجاج في الأراضي المقدسة، وأشاد بالإنجازات التي كان لها الصدى الإيجابي الكبير لدى القيادة الرشيدة في خدمة حجاج الدولة منذ الإقبال على تسجيلهم بالمسار الإلكتروني، وخلال أداء المناسك إلى يوم عودتهم إلى أرض الوطن وهم في أوج السعادة على توفيق الله لأدائهم هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، حيث لم تسجل أي مخالفة في هذا الموسم ولا شكاوى عالقة لم يتم معالجتها في حينها.

وناقش رئيس الهيئة مع رؤساء اللجان الخطط والبرامج التي أدت إلى نجاح موسم الحج الماضي، وكان من أهمها تعاون الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة مع البعثة في تسلم مواقع المخيمات بوقت كافٍ لبنائها، وكذلك التزام الشركات المنفذة بالمواعيد والشروط التي وضعتها بعثة الحج، إذ تعد هذه الأعمال المعيار الرئيس للنجاح.

كما ناقش الفرص المتاحة والمقترحات والتوصيات المقدمة من رؤساء اللجان للارتقاء بالخدمات في الموسم القادم، وقد تم توزيع هذه التوصيات إلى اللجان المختصة للعمل على دراستها وتنفيذها.وطالب الدكتور الكعبي رؤساء اللجان بإطلاق استطلاع رأي للحجاج عن الموسم الماضي 2018 لبيان مستوى الخدمات الإدارية والوعظية والطبية التي قدمت لهم، ثم وضع خطة ابتكارية جديدة استعداداً لحج العام القادم.

ومن المقرر عقد اجتماع في نوفمبر القادم مع أصحاب الحملات للأخذ بمقترحاتهم ومشاركتهم الرأي حول عدد من التحسينات.