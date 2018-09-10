«خليفة الإنسانية» تتسلم تبرعاً لدعم متضرري فيضانات كيرالا

المصدر: أبوظبي - البيان

تلقت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، تبرعاً مالياً بقيمة 5 ملايين درهم من مجموعة اللولو التجارية، لدعم المبادرات الإنسانية التي تعتزم تنفيذها للمتضررين في كيرالا.

وتأتي هذه المبادرة، تنفيذاً لدعوة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل لجنة وطنية من الجمعيات الإنسانية وبالاستعانة بأعيان الجالية الهندية في الدولة بغية تقديم المساعدات الإنسانية ومد يد العون والتخفيف من معاناة المتضررين من الفيضانات التي اجتاحت ولاية كيرالا بجنوبي الهند في أغسطس الماضي.

وتم تسليم شيك التبرع في مقر المؤسسة بأبوظبي، حيث تسلمه محمد حاجي الخوري المدير العام للمؤسسة من سيفي تي روباوالا الرئيس التنفيذي لمجموعة اللولو التجارية.

وأشاد الخوري بالمساهمة السخية من مجموعة اللولو التجارية واستجابتها السريعة لنداء القيادة الرشيدة.. معتبراً أن هذه الاستجابة تنسجم مع المواقف الإنسانية للإمارات وليست بغريبة على أبنائها والمقيمين فيها وتعكس الإيمان الكبير بدور الإمارات الإنساني والثقة التي يوليها المجتمع الدولي للإمارات ومؤسساتها الإنسانية والخيرية.