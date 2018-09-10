"الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة حتى الجمعة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد انخفاضا في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة التي تشهد طقسا رطبا ومغبر وغائم أحيانا مع امكانية تشكل الضباب وظهور بعض السحب.

وتفصيلا، ذكر المركز - في بيان له حول حالة الطقس من يوم غد الاثنين وحتى الجمعة المقبلة - ان طقس الغد رطب وقد يتشكل الضباب الخفيف صباحا خاصة غرباً وحار ومغبر نهاراً وغائم جزئي أحيانا مع ظهور بعض السحب شرقا فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س مثيرة للغبار أحيانا نهاراً ويكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وجاء في البيان ان طقس يوم الثلاثاء مغبر وغائم جزئي أحيانا نهاراً ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، مثيرة للغبار والاتربة نهارا والبحر مضطرب صباحا ويصبح متوسط الموج بعد الظهر في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

أما يوم الاربعاء فيكون الطقس مغبرا أحيانا نهاراً وتظهر بعض السحب شرقا بعد الظهر الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية وشمالية غربية من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان، بينما يعود الطقس يوم الخميس رطبا مع احتمال تشكل الضباب او الضباب الخفيف صباحا خاصة شمالاً ومغبر نهاراً وغائم جزئياً أحيانا على بعض المناطق، والرياح تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع المركز ان تميل درجات الحرارة للارتفاع يوم الجمعة مع طقس رطب ومغبر نهاراً وغائم جزئي أحيانا على بعض المناطق وقد يتشكل الضباب والضباب الخفيف صباحا فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية وشمالية غربية من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.