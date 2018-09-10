التحذير من مكمل غذائي يحتوي على خلايا جذعية من الغزلان

المصدر: أبوظبي ـ البيان

حذرت دائرة الصحة، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، أمس من استخدام منتج غير مصرح به يطلق عليه «Purtier palcenta» يحتوي على خلايا جذعية مستخلصة من مشيمة الغزلان ومواد أخرى ويتم الترويج له وبيعه كمكمل غذائي لعلاج جميع الحالات الصحية مثل ضغط الدم والسكري والعجز الجنسي والشيخوخة، مؤكدة أن ملصق المنتج والمواد الترويجية المنتشرة بوسائل التواصل الاجتماعي تحتوي على ادعاءات طبية غير علمية وغير مؤكدة لعلاج جميع الحالات الصحية، مع عدم وجود أية معلومات أو أدلة طبية.

تجارب

وذكرت الدائرة أن المنتج كما هو موضح على العبوة الخارجية يحتوي على خلايا جذعية مستخلصة من مشيمة الغزلان ومواد أخرى وإلى الآن لم يتم إجراء تجارب أو دراسات سريرية تثبت مأمونية وفعالية تلك المواد، وبالتالي فإن استخدام تلك المنتجات يشكل خطراً شديداً على المرضى، بالإضافة إلى ذلك أظهرت نتائج الفحص المختبري للمنتج احتواءه على نسبة عالية من المواد البكتيرية السامة «endotoxins» وهي مواد تسبب السمية ما يزيد من المخاطر الصحية الناتجة عن استخدام المنتج.

وأشارت إلى أن المنتج غير مصرح بتسويقه وبيعه في الدولة ولكن قد يتم جلبه إلى البلاد من قبل المسافرين أو شراؤه عبر المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوصت الدائرة بعدم استخدام المنتج من قبل الجمهور لخطورته الشديدة وعلى ممارسي الرعاية الصحية الإبلاغ عن أي شكوى متعلقة بجودة المنتجات الصيدلانية.