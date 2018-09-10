«طرق دبي» تعزّز قدرات المهندسين المواطنين عبر «قيادي 4»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، عن إطلاقها الدورة الرابعة من برنامج «قيادي 4»، والذي يستهدف الموظفين المواطنين من فئة المهندسين، ويستمر البرنامج على مدار عامين، بغرض تطوير قدراتهم على أكثر من محور.

وقال منصور الفلاسي مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة: إن الدورة الرابعة من برنامج «قيادي»، ضمّت 20 مهندساً ومهندسة، وذلك بهدف تطوير وتعزيز مهاراتهم المعرفية والمهنية، بما يتلاءم ويدعم مهامهم الوظيفية ومساراتهم الوظيفية.

وأضاف: إن البرنامج ارتكز على ثلاثة محاور، هي: المحور الفني، وتم تنفيذه مع جمعية المهندسين المدنيين «ICE»، والذي اشتمل على التعامل المباشر مع حالات مشاريع عملية، لتزويد المهندسين المشاركين بالبرنامج بالمهارات والمعارف والخبرات التي تؤهلهم للحصول على عضوية دائمة «Charted Engineer»، فضلاً عن المحور الثاني «القيادي»، الذي نُفِّذ بالتنسيق مع مركز الإبداع والابتكار في جامعة Middlesex London، حيث تم تصميم برنامج قيادي، بناءً على الكفاءات القيادية المعتمدة في الهيئة، والمطلوب توفرها في قيادات المستقبل، في حين تناول المحور الثالث «الصحي»، وبالتعاون مع الدكتورة دانا حموي، إعداد برنامج متكامل لكل مشارك، لتأهيله صحياً وبدنياً، للقيام بمهامه الوظيفية على أكمل وجه.

وأكد الفلاسي، أن برنامج «قيادي»، يأتي في إطار حرص هيئة الطرق والمواصلات، على الالتزام بتوجهات حكومتنا الرشيدة، الرامية إلى تجهيز وإعداد كوادر مواطِنة لقيادة مستقبل إمارة دبي، وذلك عبر برامج متميزة، تعزز قدراتهم وتؤهلهم للانخراط في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة.