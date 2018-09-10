«كهرباء دبي» تبحث تعزيز التعاون مع شركة هيونداي للهندسة

المصدر: دبي - البيان

استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بمكتبه في المقر الرئيس للهيئة، وفداً من شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات، ضم كلاً من صن جون، الرئيس التنفيذي للعمليات ونائب الرئيس الأول لقطاع محطات الطاقة، وواي جي بارك، نائب المدير العام لمكتب الشركة في الدولة.

وفي بداية الزيارة، رحب سعيد محمد الطاير بالوفد، مؤكداً أهمية التعاون المشترك بين هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة هيونداي للهندسة والإنشاءات في تبادل أفضل الممارسات والتجارب العالمية من أجل ترسيخ شراكات طويلة المدى في مجالات عمل الهيئة، والعمل على تطويرها لتشمل آفاقاً أوسع تمكن كل طرف من الاستفادة من تجارب الطرف الآخر.

واستعرض مع الوفد سبل التعاون في برامج وخطط ومشاريع الهيئة الهادفة إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً والارتقاء بمستوى الأداء والإنتاجية وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، حيث تتواءم استراتيجية الهيئة مع مئوية الإمارات 2071 ورؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021 لتأمين مستقبل مستدام والوصول بالدولة للمركز الأول في كل المجالات.