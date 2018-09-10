تحذير من استخدام أجهزة الطاقة في العلاجات التجميلية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تلقت دائرة الصحة في أبوظبي تحذيراً من إدارة الغذاء والدواء الأميركية بشأن استخدام الأجهزة المبنية على الطاقة لإجراء عمليات تجميلية وترميمية نسائية، وذلك لأنها قد تتسبب في حدوث أعراض سلبية خطيرة تؤدي إلى نتائج سلبية، وتشمل هذه الأجهزة أجهزة الليزر أو أجهزة ترددات الراديو المتجزئة أو ما يعرف بـ «الراديو فريكونسي».

ونبهت دائرة الصحة الجمهور ومزودي الرعاية الصحية أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية لم تقم بالموافقة على تسويق أي من الأجهزة المبنية على الطاقة لعلاج تلك الأعراض المذكورة، حيث إن استخدام العلاجات المبنية على الطاقة قد يؤدي إلى أعراض سلبية خطيرة تشمل الحروق والندوب والالتهابات المزمنة.