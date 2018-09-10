«خدمات المزارعين» يصدر نشرات توعوية بلغة الإشارة

المصدر: أبوظبي - وام

أطلق مركز خدمات المزارعين في أبوظبي نشرات مرئية توعوية عن قطاعات عمله مدعمة بلغة الإشارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي كمبادرة لتمكين أصحاب الهمم من فئة الصم والبكم من قراءة المحتوى التوعوي، الذي يقدمه المركز باعتبارهم شريحة مهمة تسهم في بناء ونهضة المجتمع ومواصلة للجهود الحكومية الرامية لتوفير كل سبل الرعاية والدعم لأصحاب الهمم. وتم إضافة الترجمة بلغة الإشارة على مواد توعية المزارعين في أوقات الأحوال الجوية المتقلبة والزراعة العضوية وعن خدمات المركز، إضافة إلى مادة تعريفية عن المركز بشكل عام.

وقال ناصر محمد الجنيبي الرئيس التنفيذي بالإنابة: «إن المبادرة تترجم إيمان المركز بأحقية هذه الفئة من المجتمع في الحصول على التوعية والمعرفة والخبرات في مجالات عمله، وتؤكد حرصه على مخاطبة فئات المجتمع كافة وتطوير قنوات ووسائل تواصل فعّالة قادرة على إيصال رسالته للجميع دون أي عائق من خلال تبنيه أحدث التقنيات المتطورة التي تضمن التواصل الأمثل مع الجمهور».

وأكد الجنيبي، أن أصحاب الهمم فئة مهمة في المجتمع والعمل على تقديم الخدمات لهم ضرورة، إذ يحرص المركز على توفير أساليب تواصل مبتكرة ومتوائمة مع احتياجاتهم لضمان خدمتهم، لاسيما أنهم يمتلكون سجلاً وافراً من الإنجازات الاستثنائية في شتى المجالات، ولهم بصمة بارزة في التغلب على التحديات في مختلف الميادين.