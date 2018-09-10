«أبوظبي للصحة المهنية» يعزز التعاون مع «إدارة المخاطر الدولية»

المصدر: أبوظبي - البيان

جدّد مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية مذكرة التفاهم القائمة مع المؤسسة الدولية لإدارة المخاطر والسلامة (IIRSM)، بحضور الدكتور جابر عيضة الجابري مدير عام مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية وآندي هوكس رئيس المؤسسة الدولية لإدارة المخاطر والسلامة.

وقد اتفق الطرفان على استمرار آفاق التعاون المشترك بينهما، والعمل على التنسيق في المجالات المشتركة والتشاور وتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات في مختلف المجالات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وإدارة المخاطر، والوقاية من الحوادث، والعمل سوياً من أجل تنفيذ برامج رفع القدرات والكفاءات للعاملين في المجالات ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية ونشر الوعي والثقافة اللازمة، ونشر المعلومات والمشاركة في الندوات وورش العمل والمؤتمرات.