تخريج منتسبي الدورة التأسيسية الأولى لأكاديمية الشرطة

المصدر: دبي - البيان

شهد العميد الدكتور محمد بطي الشامسي، مدير أكاديمية شرطة دبي بالنيابة، حفل تخريج الدورة التأسيسية رقم 1/ 2018، من شرطة دبي، التي استمرت لمدة 28 أسبوعاً، بحضور المقدم ناصر حميد الزري، مدير معهد التدريب.

وهنأ العميد محمد بطي الشامسي، الخريجين بهذه المناسبة، مؤكداً حرص الأكاديمية على ترجمة توجيهات اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، والعميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير الأكاديمية، على إعداد وتأهيل الكوادر الشرطية بمواصفات عالمية، بهدف تحقيق أعلى درجات الأمن والأمان في ربوع الوطن، وبسط النظام والقانون، وتحقيق العدالة لكافة المواطنين والمقيمين والزائرين وضيوف الدولة.

وشدد مدير الأكاديمية بالنيابة، على أهمية الضبط والربط العسكري، وأن يكونوا قدوة في التعامل الحضاري مع الجمهور، ونموذجاً يحتذى به في السلوك والقيم والأخلاق، بما يعكس سمعة شرطة دبي كمؤسسة أمنية رائدة.

ومن جانبه، أوضح المقدم ناصر حميد الزري، مدير معهد التدريب، أن منتسبي الدورة التأسيسية رقم 1/2018م، تلقوا مواد نظرية في القانون، والولاء الوطني، والإسعافات الأولية، ومبادئ الجودة الشاملة، والثقافة الإسلامية، ومواد تدريبية في فك وتركيب السلاح، والرماية، واللياقة البدنية، والدفاع عن النفس، والمشاة، إلى جانب تدريبات عملية ميدانية يتم تطبيقها لأول مرة في الإدارات العامة ومراكز الشرطة لمدة أسبوعين، وغيرها من متطلبات إعداد وتأهيل الكوادر الشرطية للانخراط في ميادين العمل العسكري.