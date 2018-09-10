إطلاق منصة لدعم امتثال الجهات الحكومية بدبي لمؤشرات الأمن الإلكتروني

المصدر: دبي - البيان

أطلق مركز دبي للأمن الإلكتروني منصة لدعم امتثال الجهات الحكومية لمؤشرات الأمن الإلكتروني المطلوبة تطبيقها من قبل المؤسسات الحكومية في دبي ضمن مؤشرات الأمن الإلكتروني لمنظومة التميّز الحكومي بدبي الخاصة ببرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي. وأعلن المركز عن هذه المنصة ضمن ورشة عمل نظمها لتوعية مختلف الجهات في دبي لمتطلبات مؤشرات الأمن الإلكتروني بالتعاون مع برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.

واستعرض عامر شرف مدير إدارة التعاون ودعم الامتثال في مركز دبي للأمن الإلكتروني خلال الورشة الدور الذي يقوم به المركز كشريك أمان رقمي للمؤسسات الحكومية في دبي، وقام بعرض استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني وأهميتها في جعل دبي المدينة الأكثر أماناً إلكترونياً في العالم. وقامت الدكتورة بشرى البلوشي مديرة الأبحاث والابتكار بمركز دبي للأمن الإلكتروني باستعراض المعايير الواجب تطبيقها تحت أربعة من محاور استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني لتحقيق متطلبات منظومة التميز الحكومي بدبي وهي: مجتمع واعٍ بمخاطر الأمن الإلكتروني والابتكار والأمن الإلكتروني ومرونة الفضاء الإلكتروني.

وقد قام المركز بالتعاون مع برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز بإدراج 13 مؤشر أداء للأمن الإلكتروني ضمن معايير فئة الجهة الحكومية الرائدة والمستمدة من محاور استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني الخمسة.

وقال يوسف حمد الشيباني المدير العام لمركز دبي للأمن الإلكتروني: «الأمن الإلكتروني إحدى أهم الدعائم الاستراتيجية لإدامة الأعمال في هذا العصر الرقمي الذي نعيشه، ونحن حريصون على أن نُزود شركاءنا الحكوميين في دبي بالمعايير التي تكفل لهم الأمان الإلكتروني من جهة وفي الوقت ذاته تزويدهم بالأدوات والمعلومات التي تساعدهم على تحقيق متطلبات برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز الذي يعتبر ركيزة أساسية لتميّز العمل الحكومي في دبي».

ومن جهته أكد هزاع النعيمي المنسق العام بالإنابة لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميّز أهمية امتثال الجهات الحكومية في دبي لمتطلبات الأمن الإلكتروني حيث لا يمكن لأية جهة حكومية تحقيق التميّز والريادة العالمية اليوم بدون تطبيقها لأحدث معايير الأمن الإلكتروني، موضحاً بأن العالم اليوم أصبح قرية صغيرة والتوسع في مجال التحوّل الذكي وتقديم الخدمات الذكية لا بد وأن يترافق مع مستويات أعلى من معايير الأمن الإلكتروني.