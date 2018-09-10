شرطة أبوظبي تحذر من 6 أنواع للوقوف الخاطئ للمركبات

المصدر: أبوظبي - البيان

حذرت شرطة أبوظبي قائدي المركبات من 6 أنواع للوقوف الخاطئ للمركبات، وتتضمن الوقوف في فوهات الحريق، الوقوف خلف المركبات، مما يعيق حركتها، الوقوف في مفترقات الطرق، الوقوف أثناء وقوع الحوادث، الوقوف في مواقف «أصحاب الهمم»، والوقوف في منعطف الطريق.

وأوضحت، أن الوقوف الخاطئ مشكلة يعانيها جميع مرتادي الطريق، فبعض السائقين يتركون مركباتهم في أي مكان في الشارع دون مراعاة الأنظمة وقوانين المرور ولغيرهم من السائقين، حيث إن بعضهم يستخدم المواقف الخاصة لأصحاب الهمم، والأماكن الممنوع الوقوف فيها، ومواقف الطوارئ لركن مركبته، دون مراعاة ما قد يتعرّض له قائد السيارة والمشاة والأطفال نتيجة الوقوف الخاطئ.

ودعت السائقين إلى ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة واستخدام الإشارات الضوئية لإطلاع قائدي المركبات الآخرين على تغيير مسارهم.