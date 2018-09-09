محمد بن زايد يعزي في وفاة سالم بن عويضة الخييلي

المصدر: وام

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واجب العزاء في وفاة سالم بن عويضة جابر الخييلي.

وأعرب سموه - خلال زيارته اليوم مجلس العزاء في منطقة زاخر بمدينة العين - عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد ..سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء ..سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة و محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد ابوظبي.