130 مستفيداً من منح محمد بن راشد لأميركية دبي

المصدر:
  • وام
التاريخ:

استفاد 130 طالبا وطالبة من المواطنين والوافدين من منح محمد بن راشد للتفوق العلمي بالجامعة الأميركية في دبي للعام الأكاديمي 2018 / 2019.

وقد استقبلت الجامعة الطلبة الجدد هذا العام وأعدت برنامجا حافلا بالفعاليات لتعريفهم باقسام الجامعة والخدمات التي تقدمها بحضور أولياء الأمور.

وهنأ الدكتور لانس دي ماسي رئيس الجامعة - خلال اللقاء التعريفي الذي عقد أمس - الطلبة الجدد لاختيارهم الجامعة الأميركية في دبي التي تلقى الرعاية والدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

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