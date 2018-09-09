الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد ان يكون الطقس غداحارا ومغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر بعض السحب شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، وقد تكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية من 18 إلى 28 تصل إلى 40 كم/س.

والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط قد يضطرب أخر الليل..فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:07 والمد الثاني عند الساعة 01:29 والجزر الأول عند الساعة 19:20 والجزر الثاني عند الساعة 08:06 .وفي بحر عمان خفيف إلى متوسط قد يضطرب أخر الليل.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:06 والمد الثاني عند الساعة 22:19، والجزر الأول عند الساعة 16:15 والجزر الثاني عند الساعة 04:28 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا.:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 44 30 80 15

دبي 44 30 80 25

الشارقة 42 27 85 20

عجمان 42 30 80 20

أم القيوين 43 29 75 25

رأس الخيمة 38 29 80 45

الفجيرة 35 30 85 45

العين 44 30 50 15

ليوا 44 28 95 10

الرويس 42 29 90 35

السلع 42 30 80 30

دلما 37 30 80 45

طنب الكبرى 38 30 80 40

طنب الصغرى 38 30 80 40

أبوموسى 38 30 80 40