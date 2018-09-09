شرطة أبوظبي تحذر قائدي المركبات من 6 أنواع للوقوف الخاطئ

المصدر: وام

حذرت شرطة أبوظبي قائدي المركبات من 6 أنواع للوقوف الخاطئ للمركبات وتتضمن الوقوف في فوهات الحريق، وخلف المركبات مما يعيق حركتها، وفي مفترقات الطرق، وأثناء وقوع الحوادث، وفي مواقف "أصحاب الهمم"، وفي منعطف الطريق.

وأوضحت أن الوقوف الخاطئ مشكلة يعاني منها جميع مرتادي الطريق، فبعض السائقين يتركون مركباتهم في أي مكان في الشارع دون مراعاة الأنظمة وقوانين المرور ولغيرهم من السائقين، حيث إن بعضهم يستخدم المواقف الخاصة لأصحاب الهمم والأماكن الممنوع الوقوف فيها ومواقف الطوارئ لركن مركبته، دون مراعاة ما قد يتعرض له قائد السيارة والمشاة والأطفال نتيجة الوقوف الخاطئ على الطريق.

ودعت السائقين إلى ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة واستخدام الإشارات الضوئية لاطلاع قائدي المركبات الآخرين على تغيير مسارهم، وترك مسافة أمان كافية خلف المركبات، وعدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة والانتباه عند الإشارات الضوئية الحمراء.

وأكدت الحرص على مضاعفة الجهود للحد من الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة وذلك من خلال زيادة الضبط المروري وتركيب أنظمة حديثة للضبط الآلي على الطرق الداخلية والخارجية بإمارة أبوظبي بجانب تكثيف التوعية المرورية ونشر الثقافة المرورية من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وتنظيم محاضرات توعية للسائقين في مختلف المؤسسات وشركات سيارات الأجرة وحث مستخدمي الطريق على الالتزام بقانون السير والمرور.