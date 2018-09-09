«الصحة» توقع مذكرة تفاهم مع «اقتصادية رأس الخيمة»

المصدر: دبي - البيان

وقعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة بهدف تعزيز الشراكة المؤسسية بين المؤسسات الحكومية في الدولة والارتقاء بالخدمات الإدارية إلى أفضل المستويات الممكنة وبما يتواءم مع رؤية الإمارات 2021.

تأتي المذكرة - التي وقعها الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع والدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة - ترجمة لتوجهات القيادة الرشيدة إلى تعزيز وتطوير الشراكات الاستراتيجية بين الجهات الحكومية وتبني منهجيات واضحة ترتكز على تلبية احتياجات المتعاملين وتطلعاتهم بهدف تحقيق سعادتهم وزيادة نسبة رضا ورفاه المجتمع الإماراتي.

وأكد الأميري ضرورة التعاون المشترك بين مختلف الجهات الحكومية في سبيل تعزيز رؤية الإمارات 2021 موضحاً أهمية توقيع هذه المذكرة الهادفة إلى تعزيز وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين بشكل فعال في مجالات العمل ذات الاهتمام المشترك والتي تأتي ضمن رغبة الوزارة في تحقيق التكامل وتنسيق الجهود المشتركة بما يضمن التميز والريادة ويحقق أعلى مستويات رضا المتعاملين في قطاع الرعاية الصحية.

تهدف المذكرة إلى التعاون والتنسيق وتبادل المشورة والدراسة بين الطرفين حول الأنظمة والخدمات التي يتم تطويرها أو اقتراحها من قبل أي من الطرفين بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة وتسهيلها للمتعامل من حيث الحصول على الموافقات للجهتين عبر نظام إلكــتروني موحد ومربوط إلكترونياً ونيل رضا المتعاملين من دون الحاجة للتنقل بين الجهات الحكومية للحصول على الموافقات.