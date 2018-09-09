بحث التعاون بين البرلمان العربي للطفل والمجلس الأعلى للأمومة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أكد أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل على أهمية التعاون وتعزيز الجهود بين المؤسسات المحلية والاتحادية في الإمارات وتنسيق الجهود المشتركة لاستضافة أطفال الدول العربية في برلمانهم بالدولة.

وأشار إلى أن البرلمان يسعى خلال الفترة الحالية إلى بلورة التصورات والرؤى المشتركة مع مختلف الجهات وفي مقدمتها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة باعتبارها المظلة الاتحادية في الدولة المعنية بالأطفال.

جاء ذلك خلال زيارته صباح أول من أمس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ولقائه الريم الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

وتم الاطلاع على مختلف خطوات تأسيس أعمال البرلمان العربي للطفل والجهود المبذولة حاليا للتعاون مع كافة الجهات المعنية للعمل على تدشين أعمال البرلمان خلال الفترة المقبلة لتحقيق رغبة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة في افتتاح مقر البرلمان وإنجاز كافة الخطوات اللازمة لتأسيسه.

وتناول خلال الاجتماع النظام الأساسي للبرلمان وأهدافه وما يهدف إليه من ترسيخ لقيم الديمقراطية والمساواة والمشاركة في صنع القرار عن طريق الحوار والتعبير عن الرأي في إطار منظم لدى الأطفال والنشء على مستوى الوطن العربي.